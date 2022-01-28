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Происшествия28 января 2022 20:22

2 человека погибли в столкновении «Весты» и «Дастера» в Удмуртии

Водитель и пассажир «Весты» скончались на месте
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 28 января, около 22:00, на шестом километре автодороги «Игра – Глазов» неподалеку от выселка Нагорный в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя погибшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, столкнулись «Renault Duster» под управлением мужчины 1958 года рождения и «LADA Vesta» под управлением мужчины 1982 года рождения.

«По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, без цели обгона, где столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель «Весты» и его пассажир, мужчина 1992 года рождения, скончались на месте.

Водитель «Дастера» и его пассажиры - мужчина 1961 года рождения и 1958 года рождения - получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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