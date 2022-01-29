Опубликован график вывоза снега в Ижевске на 30 и 31 января

Водителей просят не оставлять транспорт в указанное времяна данных участках Фото: Диля Ахмадишина

Дорожные службы продолжают борьбу со снегом на дорогах столицы Удмуртии. Администрация Ижевска обновила график вывоза снега в период до 31 января.

Обращаем внимание автомобилистов, что освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке.

Судя по графику, прошлой ночью работа велась на 16 участках, а вот сегодня ночью вывоз осуществляться не будет. Далее уборка будет вестись на следующих проезжих частях:

вывоз снега с 20 часов 30 января до 5 часов утра 31 января Фото:izh.ru

30 ЯНВАРЯ

- внутриквартальные проезды в границах 9 января и ул. Буммашевская.

У детского сада №286 техника будет работать днем Фото:izh.ru

31 ЯНВАРЯ

- внутриквартальный проезд у детского сада № 286 (ул. Холмогорова, 35)

- внутриквартальный проезд у детского сада №52

- ул. Буммашевская вдоль школы №79

Этот участок также будет очищаться от накопившегося снега ночью Фото:izh.ru

Для качественной уборки снега администрация Ижевска просит не парковать машины на указанных участках.

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