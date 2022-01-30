Погода в Ижевске 30 января: ожидается небольшой снег и до -12°С

Рассказываем о погоде на воскресенье. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На улице снова пасмурно, но не очень холодно. Подробнее о том, каким будет прогноз на воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 30 января в Ижевске ожидаются сплошная облачность и небольшой снег. На столбике термометра – около -10..-12°С. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с.

К вечеру особого похолодания можно не ждать – за окошком будет все так же -12°С; снегопад продолжится. Ветер изменит направление на восточное и сбросит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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