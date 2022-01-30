171 жителя Удмуртии госпитализировали с коронавирусом на утро 30 января

За сутки протестировано на ковид почти 10 тысяч жителей республики Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 30 января в Удмуртии за сутки был госпитализирован с коронавирусом 171 житель, всего заболел 1 351 человек и протестировали 9 838 жителей. Об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших 362 ребенка до 14 лет и 111 пожилых граждан старше 65 лет.

400 человек выздоровели.

К сожалению, шестеро пациентов скончались – это четыре женщины возрастом 71, 77, 82 и 82 года, а также двое мужчин 74 и 98 лет.

Всего на 30 января в Удмуртии зарегистрировали 88 407 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 76 218 человек выздоровели и 3 497 скончались.

В настоящее время 12 563 человека с легким течением заболевания находятся под медицинским наблюдением. 772 заболевших размещены в стационарах в состоянии средней степени тяжести. 122 человека – в тяжелом состоянии, 30 из них находятся на ИВЛ.

Против коронавируса привиты 685 254 жителя Удмуртии, 536 203 человека уже получили второй компонент вакцины. 117 473 жителям введена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Кроме того, 95 248 человек прошли ревакцинацию.

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