За минувший год население Удмуртии сократилось более чем на 8 тыс. человек

В Удмуртии возросла смертность и снизилась рождаемость. Фото: pixabay.com

Население Удмуртии продолжает сокращаться, об этом сообщил Удмуртстат. За 11 месяцев 2021 года число умерших составило 21 635 человек, что превосходит цифру 2020 года на 2 662 человека.

Естественная убыль населения за указанный период 2021 года составила 7 341 человек, тогда как в том же периоде 2020 года Удмуртия потеряла 6 243 жителей. Если учитывать миграционный прирост, составивший 276 человек, то получается, что с января по ноябрь население республики сократилось на 8 189 жителей. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла 6 243 человека.

График составлен по данным Удмуртстата за 20 лет Фото: Архив КП

Детей тоже родилось меньше, чем год назад – за 11 месяцев 2021 года в Удмуртии родились 13 179 детей. Это на 75 детей меньше, чем за тот же период 2020 года. При этом значительно возросло число заключенных браков: 7 398 новых семей образовалось в регионе с января по ноябрь, это на 1 519 больше, чем в том же промежутке 2020 гожа. Количество разводов, правда, тоже увеличилось на 440 – за 11 месяцев 2021 года распались 5 072 семьи.

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