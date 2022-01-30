Гороскоп на 31 января: Тельцам следует рискнуть, а в жизнь Стрельцов нагло ворвутся

Что готовят звезды на понедельник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны захотят долгих и счастливых отношений. Счастье не за горами, оглянитесь по сторонам, возможно тот самый человек уже рядом.

ТЕЛЕЦ

Будьте настойчивы и не давайте собой манипулировать, от этого зависит ваша дальнейшая карьера. Не бойтесь идти на риск, он оправдается очень скоро.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы можете столкнуться с множеством необходимых трудностей. Не опускайте руки и не ищите предвестников неудачи, у звезд на вас большие планы.

РАК

Наконец-то удача повернулась к вам лицом. Велика вероятность, что ваши планы сбудутся, а желания исполнятся, но будьте с ними осторожны.

ЛЕВ

Кто-то в вас влюблен, а вы и не знали. Ждите много сюрпризов, подарков и красивых ухаживаний.

ДЕВА

В вашей жизни не хватает творчества. Срочно включайте внутреннего художника и творите что-то, ну или вытворяйте, а близкие вам помогут.

ВЕСЫ

Соскучились по посиделкам с друзьями? Самое время собраться, к тому же, кто-то ждет, чтобы вы позвонили.

СКОРПИОН

Стрельцы сегодня будут скучать. Просто скучать без причины. Срочно найдите себе увлечение или сделайте что-нибудь полезное.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня в вашу жизнь может нагло ворваться новый знакомый. Присмотритесь к нему, если он слишком милый или слишком раздражающий: возможно, он не тот, кем кажется.

КОЗЕРОГ

Вам придется сегодня побегать. Довольно хлопотный день, работающим козерогам начальство добавит срочных задач. По секрету: часть можно делегировать.

ВОДОЛЕЙ

Ни погода, ни другие внешние причины над водолеями не властны, они прут напролом к намеченной цели. Главное, не забывать вовремя восстанавливать силы.

РЫБЫ

Не переносите глупых и самовлюбленных? Тогда это не ваш день. Сегодня вам предстоит общаться по сложным вопросам с большим количеством не очень компетентных людей. Сохраняйте выдержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Космическую фреску из 80-х дорисовали во Дворце детского (юношеского) творчества в Ижевске

- Погода в Ижевске на неделю с 31 января по 6 февраля: станет теплее и пройдет снег с дождем