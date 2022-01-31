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Общество31 января 2022 2:35

Погода в Ижевске 31 января: небольшой снег и до -8

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
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31 января пройдет небольшой снег

31 января пройдет небольшой снег

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня последний день января. Надеемся, вы встретите его в хорошем настроении. А «Комсомолка» по традиции начнет утро с прогнозов синоптиков.

По данным Удмуртского гидрометцентра, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -6…-8 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

На этой неделе ожидается потепление.

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