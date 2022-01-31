Погода в Ижевске 31 января: небольшой снег и до -8

31 января пройдет небольшой снег Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня последний день января. Надеемся, вы встретите его в хорошем настроении. А «Комсомолка» по традиции начнет утро с прогнозов синоптиков.

По данным Удмуртского гидрометцентра, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -6…-8 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

На этой неделе ожидается потепление.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля: Тельцы будут разрываться между семьей и работой, Весы — думать о смысле бытия, Козероги играть в «детектива»

Восточный гороскоп на 2022 год: Обезьян ожидают приключения, а у Тигров исполнятся сокровенные мечты

Почему обмороженный участок не нужно растирать снегом и можно ли получить холодовую травму при 0: развенчиваем мифы вместе с экспертом