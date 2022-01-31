Гороскоп на 1 февраля: Девам стоит заняться спортом, а Рыбам – довериться интуиции

Что ждет наших читателей в первый день февраля? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Первый день февраля будет не самым удачным, но и плохим его тоже назовешь. Обычный ровный денек без больших побед и чувствительных поражений.
ТЕЛЕЦ
Если вам кажется, что вас пытаются обмануть – поздравляем, вам не кажется. Меньше доверяйте малознакомым людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны проблемы на личном фронте. По возможности сидите дома и откажитесь от серьезных физических нагрузок.
РАК
Звезды намекают на знакомство с очень приятным человеком. Возможно, это начало большого и прекрасного романа.
ЛЕВ
Вы окажетесь в центре внимания представителей противоположного пола. Старайтесь не судить о человеке по его внешности.
ДЕВА
Займитесь спортом – день идеально для этого подходит. Все важные встречи лучше перенести на послеобеденное время.
ВЕСЫ
День будет полон контрастов и противоречий. Стоит избегать любых конфликтов, даже незначительных.
СКОРПИОН
Важно тщательно продумывать свои действия и ни в коем случае не торопиться. Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит переоценивать свои возможности, особенно это касается работы. Также звезды не советуют оставаться в одиночестве.
КОЗЕРОГ
Не проходите мимо чужой беды – жизнь обязательно вас вознаградит. В целом ожидается довольно тихий и спокойный денек.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы наконец поймете, чего хотите от жизни. Идеальный день для любых начинаний.
РЫБЫ
Доверьтесь своей интуиции – сегодня она не врет. Стоит отказаться от резких движений на личном фронте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля: Тельцы будут разрываться между семей и работой, Весы – думать о смысле бытия, а Козероги – играть в «детектива»
Восточный гороскоп на 2022 год: Обезьян ожидают приключения, а у Тигров исполнятся сокровенные мечты
Почему обмороженный участок не нужно растирать снегом и можно ли получить холодовую травму при 0°С: развенчиваем мифы вместе с экспертом