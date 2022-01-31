Гороскоп на 1 февраля: Девам стоит заняться спортом, а Рыбам – довериться интуиции

Что ждет наших читателей в первый день февраля? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Первый день февраля будет не самым удачным, но и плохим его тоже назовешь. Обычный ровный денек без больших побед и чувствительных поражений.

ТЕЛЕЦ

Если вам кажется, что вас пытаются обмануть – поздравляем, вам не кажется. Меньше доверяйте малознакомым людям.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны проблемы на личном фронте. По возможности сидите дома и откажитесь от серьезных физических нагрузок.

РАК

Звезды намекают на знакомство с очень приятным человеком. Возможно, это начало большого и прекрасного романа.

ЛЕВ

Вы окажетесь в центре внимания представителей противоположного пола. Старайтесь не судить о человеке по его внешности.

ДЕВА

Займитесь спортом – день идеально для этого подходит. Все важные встречи лучше перенести на послеобеденное время.

ВЕСЫ

День будет полон контрастов и противоречий. Стоит избегать любых конфликтов, даже незначительных.

СКОРПИОН

Важно тщательно продумывать свои действия и ни в коем случае не торопиться. Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит переоценивать свои возможности, особенно это касается работы. Также звезды не советуют оставаться в одиночестве.

КОЗЕРОГ

Не проходите мимо чужой беды – жизнь обязательно вас вознаградит. В целом ожидается довольно тихий и спокойный денек.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы наконец поймете, чего хотите от жизни. Идеальный день для любых начинаний.

РЫБЫ

Доверьтесь своей интуиции – сегодня она не врет. Стоит отказаться от резких движений на личном фронте.

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