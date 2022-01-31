Мастер-классы и стендап на удмуртском: какие активности ждут жителей Ижевска накануне Всемирного дня пельменя

Фото: vk.com/pelmenfest

В эту субботу, 5 февраля, в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя» стартуют мероприятия «пельменной недели. Как сообщают организаторы, жителей и гостей республики ожидают разные активности от лепки пельменей и создания традиционных удмуртских украшений до удмуртского караоке и стендапа на удмуртском языке.

«Фестиваль «Всемирный день пельменя» 2022 года пройдет уже в восьмой раз. Главный слоган нынешнего праздника «Шулдыр пуком, ческыт сиём» (Интересно посидим, вкусно поедим). Тематика будет посвящена деревенским посиделкам удмуртов «Пукон корка», на которые длинными зимними вечерами собиралась не только молодежь, но и взрослые», - говорится в сообщении.

Основными площадками фестиваля станут фан-зона и Парк имени Кирова в Ижевске.

В рамках фестиваля традиционно пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей с мясом и удмуртских перепечей.

Желающие смогут самостоятельно изготовить игрушку из фетра, шкатулку для иголок, куклу, браслет или брошку, или же научиться вышивать традиционный удмуртский узор. Любителям рисования предлагаются мастер-классы по написанию огня и по росписи деревянных значков.

Также гостей ждут на «удмуртском караоке» и вечере удмуртского рока. Не забыли и о самых маленьких участниках фестиваля – для них также будут организованы различные игры, мастер-классы и просмотр мультфильмов на удмуртском языке.

В главный день фестиваля, 12 февраля, пройдут традиционный Пельменный СЪЕСТ, ярмарка, выступления исполнителей этно-музыки, отправка «пельменных открыток» и различные квесты. Желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях, индивидуальных забегах на 3 и 15 километров, а также в детском забеге на 500 метров PelmenRun с тазиком пельменей в качестве приза. В этот же день пройдет главный розыгрыш годового запаса пельменей.

С подробным расписанием «Пельменьфеста» можно ознакомиться на сайте pelmenfest.ru.

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