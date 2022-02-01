Гороскоп на 2 февраля: Тельцы столкнутся с невезением, а Стрельцам стоит отказаться от дальних поездок

Что ждет наших читателей в среду? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Одинокие Овны получат прекрасный шанс найти вторую половинку. Лучше отказаться от больших покупок.

ТЕЛЕЦ

Вы столкнетесь с тотальным невезением. Тщательно продумывайте каждый свой шаг и постарайтесь не рисковать – это поможет минимизировать потери.

БЛИЗНЕЦЫ

Воздержитесь от алкоголя и острой пищи. Звезды намекают на масштабные перемены на личном фронте.

РАК

Придется выполнять несколько задач одновременно, но вы справитесь. Вечером ждите незваных гостей.

ЛЕВ

Вам стоит прислушаться к себе и понять, наконец, чего вы хотите от жизни. Бесцельное существование вас разрушает.

ДЕВА

Весьма вероятны конфликты на работе. Жизнь проверит вас на способность идти на непростые компромиссы.

ВЕСЫ

Звезды советуют не тянуть и сходить наконец к врачу.

СКОРПИОН

Одно-единственное импульсивное решение может дорого вам обойтись. Вечер стоит провести в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ

Вам не раз придется выбирать между плохим и очень плохим вариантами. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.

КОЗЕРОГ

Хороший день. С самого утра вы получите приятное известие, которое обеспечит позитивный настрой до позднего вечера.

ВОДОЛЕЙ

Не позволяйте лишним эмоциям испортить вашу жизнь. Держите себя в руках.

РЫБЫ

Довольно противоречивый день, состоящий из успехов на работе и провалов на личном фронте. Вы столкнетесь с большим количеством критики – пропустите ее мимо ушей.

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