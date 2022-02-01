Трамваи не идут в городок Металлургов в Ижевске

Фото: архив КП

В Ижевске с 12:40 нет движения трамваев маршрутов №1,7 и 10 в городок Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №1: Ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

Маршрут №7: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова – Центр.

Маршрут №10: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр

ОБНОВЛЕНО: движение восстановлено в 13:06.

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