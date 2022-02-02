Погода в Ижевске на 2 февраля: ожидается небольшой снег и до -3 °С

Рассказываем о погоде в Ижевске 2 февраля. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на среду.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 2 февраля в Ижевске ожидается сплошная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах с ночи останутся снежные заносы, может образоваться накат. Температура воздуха – около -1.. -3 °С. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -6 °С. Ветер изменит направление на южное, его скорость составит около 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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