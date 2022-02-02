Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 2:31

Погода в Ижевске на 2 февраля: ожидается небольшой снег и до -3 °С

Прогноз на день и вечер
Екатерина АРДАШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рассказываем о погоде в Ижевске 2 февраля. Фото: pixabay.com

Рассказываем о погоде в Ижевске 2 февраля. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на среду.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 2 февраля в Ижевске ожидается сплошная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах с ночи останутся снежные заносы, может образоваться накат. Температура воздуха – около -1.. -3 °С. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -6 °С. Ветер изменит направление на южное, его скорость составит около 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Гидрометцентр Удмуртии опубликовал предварительный прогноз на февраль 2022 года

- Плановую медицинскую помощь и диспансеризацию на несколько недель приостановят в Удмуртии

К ЧИТАТЕЛЮ: вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации ижевской «Комсомолки»? Пишите нам в Viber – 89120070806.

0