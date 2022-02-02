Гороскоп на 3 февраля 2022 года: Близнецов атакуют, Скорпионы берут сердца в плен, а Козерогам пора выйти из мира иллюзий

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны, на протяжении всего дня ваш внутренний голос будет подсказывать решения определенных вопросов. Прислушайтесь к нему и тогда останетесь в выигрыше.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, если в последнее время в вашей семье часто возникают разногласия, то звезды советуют вам собрать семейный совет и обсудить все проблемы за чашечкой ароматного чая с вкусностями.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня вас может атаковать лень. Она всеми силами будет пытаться вас отвлекать, что, несомненно, скажется на вашей продуктивности. Постарайтесь дать ей отпор, чтобы не попасть в неловкую ситуацию на работе.

РАК

Раки, сегодня отличный день, чтобы заняться чем-то несвойственным для вас. Вы можете сходить на первое занятие по восточным танцам, начать учить китайский, или кардинально сменить имидж. Подключите фантазию и тогда ваши перемены точно не останутся незамеченными.

ЛЕВ

Львы, вы сегодня настроены решительно для устранения ряда проблем. Старайтесь все грамотно продумать, чтобы не упустить ни одной детали. Незначительная мелочь может очень сильно усложнить ваше положение.

ДЕВА

Девы, вам стоит быть более внимательными к своим близким людям. Есть вероятность очень обидеть кого-то своими словами. Если у вас плохое настроение, то лучше не вступайте в диалог, чтобы не наговорить лишнего.

ВЕСЫ

Весы, вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Не занимайтесь самолечением, из этого не выйдет ничего хорошего, а только сильно ударит по вашему бюджету.

СКОРПИОН

Скорпионы, вас сегодня может посетить игривое настроение. Вечером может возникнуть желание отправиться за приключениями. Ваша игривость и харизма могут взять в плен сердца противоположного пола. А вдруг среди них будет ваша судьба? Будьте внимательнее и не проморгайте.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, вам пора перевернуть страницу прошлого, чтоб мир засиял новыми красками. Звезды советуют вам развлечься сегодня и ни о чем не думать.

КОЗЕРОГ

Козероги, не стоит выдавать желаемое за действительное. Ваша иллюзия может сделать больно не только вам, но и близким вам людям. Будьте честны с самими собой и окружающими.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, ваше эмоциональное состояние подает вам тревожные сигналы. Не следует копить в себе негативные эмоции. Звезды советуют вам посвятить день себе и своим мыслям. Разложите все по полочкам, чтобы с новыми силами и чистыми мыслями покорять новые вершины.

РЫБЫ

Рыбы, этот день подарит вам возможность встретиться с давними друзьями. У них для вас есть потрясающие новости и заманчивые предложения. Отложите дела в сторонку и насладитесь этими прекрасными моментами в кругу друзей.

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