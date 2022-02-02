Бизнес-омбудсмен Борис Титов прибыл в Удмуртию

Фото: «Ъ-Удмуртия»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прибыл с деловым визитом в Удмуртию . Как сообщает «Ъ-Удмуртия», на пресс-конференции перед встречей с бизнес-сообществом республики Титов отметил, что в последние три года республика занимает первое-второе места в рейтинге субъектов РФ по минимальному административному давлению на бизнес.

«Сегодня руководство республики главной задачей видит развитие именно предпринимательства. Важны большие компании, сырьевой сектор, но расти экономика и создавать новые рабочие места может только за счет множества малых, средних, крупных предприятий. Поэтому здесь мы смотрим какие возможны совместные проекты. У нас есть институт экономики роста им. Столыпина, который прорабатывает вопросы создания кластеров и промышленных парков малых и средних промышленных предприятий. Можем поделиться опытом», — сказал Титов (цитата по «Ъ-Удмуртия»).

Глава республики Александр Бречалов отметил, что Удмуртия стремится стать «самым предпринимательским регионом». По его словам, рост социальных обязательств должен компенсироваться увеличением поступления налогов, но не путем «выжимания» денег из одних и тех же предпринимателей, а за счет появления большего числа предприятий.

«Вы видите, как 2020 год отразился на доходной части бюджета. Это хорошо, когда в регионе есть нефтяные компании ровно до того, как наступает кризис. Провалились по доходам больше, чем на 10 млрд руб. Нас спас микро и малый бизнес, экспорт. Для нас это единственный путь, и мы уже говорим не о выживании, а о развитии, и, конечно, мы все для этого делаем. Меры поддержки в республике, я считаю, в топ-5 в стране. Работа проведена хорошая, но важна и внешняя оценка. Нам таким образом не просто подсказывают, что мы может делаем не так, но и делятся трендами, в частности о том, что вокруг предприятий должны возникать кластеры с малым и средним бизнесом», — рассказал Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что региональные власти открыты для диалога с бизнесом.

После пресс-конференции Борис Титов и Александр Бречалов отправились на встречу с предпринимателями.

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