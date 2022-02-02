Подозреваемых в ограблении уфимского банка на 4 млн рублей задержали в Ижевске

Ограбление произошло в конце декабря прошлого года. Фото: МВД Медиа

В Ижевске задержали двоих подозреваемых в декабрьском резонансном ограблении банка в центре Уфы. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое предполагаемых налетчиков находятся в городе Ижевске. Оперативниками при участии Росгвардии они были задержаны. В ходе обысков обнаружены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денежных средств», - заявила она.

Напомним, в конце декабря прошлого года в отделение банка на улице Цурюпы в Уфе вошли двое мужчин. Угрожая предметом, похожи на пистолет, грабители похитили 4 млн рублей и скрылись с места преступления на заранее приобретенном поддержанном «ВАЗ-2110», который впоследствии бросили в соседнем микрорайоне

Часть денег они потратили на покупку автомобилей LADA Priora для знакомой одного из задержанных и Chevrolet Niva для родственников другого. Обе машины были изъяты.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). Сейчас задержанных доставили в столицу Башкортостана, в скором времени им изберут меру пресечения.

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