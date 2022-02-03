Погода в Ижевске на 3 февраля: до -2 °С и продолжительный снег

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается продолжительный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит

0 …-2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится от -3 до -5 °С. Осадки в виде снега сохранятся. На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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