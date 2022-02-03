«Пельменный забег» PelmenRun пройдет в Ижевске 12 февраля

Фото: kalashnikov.sport/

12 февраля в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя» в Парке им. Кирова в Ижевске пройдет третий забег PelmenRun-2022 (0+). Как сообщают организаторы, дистанцию в 3 км смогут пробежать взрослые и дети от 13 лет.

«Организаторы призывают выходить на старт в национальных костюмах, чтобы сделать забег ярким и запоминающимся. За три лучших образа участники получат подарки от организаторов и партнеров, среди которых — тазик горячих свежесваренных пельменей», — говорится в сообщении.

Фото: kalashnikov.sport/

Желающие смогут попробовать свои силы на трейловой дистанции 15 км. Для детей до 12 лет организуют забег на 400 метров.

Отмечается, что все участники PelmenRun получат сувениры и памятные медали, а на финише их ждет порция горячих пельменей.

Участие в забеге платное. Зарегистрироваться можно на сайте kalashnikov.sport.

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