Расширить условия получения налогового вычета на фитнес предложили в России

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Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для россиян, которые оплачивают услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Сухарева в Минтруд.
В обращении депутат отметил, что поправки в налоговое законодательство в части вычета физкультурно-оздоровительные услуги не затрагивают пенсионеров. При этом самостоятельно оплачивать занятия в частном фитнес-клубе или бассейне может не каждый неработающий пенсионер.
«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации в части предоставления налогоплательщику права на получение социального налогового вычета в случае, если он из собственных средств оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для своего родителя, получающего пенсию по старости и не осуществляющего трудовую деятельность», — говорится в тексте обращения депутата.
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