Гороскоп на 4 февраля: Водолеи не прочь пошалить, Овнам стоит притормозить, а Ракам придется проявить лидерские качества

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Кажется, что мечта уже очень близко и остался последний рывок, но это не так – впереди еще долгий путь. Напротив, звезды советуют притормозить, чтобы отдохнуть и оценить ситуацию.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам стоит отказаться от алкоголя. В любых количествах. Если вам кажется, что пара стаканов приглушит вашу депрессию, то вы глубоко ошибаетесь – все будет ровно наоборот.

БЛИЗНЕЦЫ

Черпайте вдохновение в мелочах – ведь у вас так хорошо получается их подмечать. С начальством сегодня лучше не спорить (если только совсем капельку).

РАК

Придется проявить все свои лидерские качества и заставить группу очень разных людей действовать во благо общего дела. Результат вас порадует.

ЛЕВ

Звезды советуют перестать заниматься самокопанием. В конце концов, «познавший самого себя – собственный палач», и судьба автора этой цитаты лишь подтверждает ее верность.

ДЕВА

Как бы вам ни хотелось форсировать события, делать этого не стоит. Не торопитесь и тщательно продумайте каждый свой шаг.

ВЕСЫ

С самого утра на вас навалится чудовищная тоска. Вылечить ее можно лишь тяжелым физическим трудом, все другие способы ни к чему не приведут.

СКОРПИОН

Не бойтесь идти на риск, особенно в личной жизни. Судьба вам благоволит, а вашему везению могут позавидовать все остальные представители зодиака.

СТРЕЛЕЦ

На работе будет непросто, особенно в первой половине дня. К вечеру вы почувствуете себя одиноким и никому не нужным человеком – однако это далеко не так. У каждого бывают подобные вечера.

КОЗЕРОГ

Вы слишком самокритичны, это может привести к серьезным психологическим проблемам. Вас ожидает приятный романтический вечер.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев будет игривое настроение. Вам захочется разнообразия в сексуальной жизни, и звезды не видят для этого никаких преград.

РЫБЫ

Рыб ожидают серьезные перемены на личном фронте, необязательно положительные. Во всем остальном день будет просто отличным.

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