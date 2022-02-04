В Ижевске 4 февраля сильный снег и -3 градуса

Осторожность сегодня не будет лишней ни для водителей, ни для пешеходов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Всем бодрого пятничного утра, уважаемые ижевчане! Сегодня 4 февраля и в народном календаре этот день считался серединой зимы. Наши далекие предки утверждали, что именно с этого дня начинались самые жестокие вьюги и метели. А сейчас о том, какой будет погода сегодня, по мнению современных синоптиков.

Днем, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, в Ижевске пасмурно, сильный снег и – 3 , ветер северо-восточный 3-4 м\с. Ночью пасмурно, снег, – 3 , ветер восточный 2-3 м\с.

По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление сегодня составит 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 94 %, магнитное поле спокойное.

Хорошего и душевного дня, несмотря на не очень комфортную погоду, Ижевск!

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