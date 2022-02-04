Жителя Удмуртии, который изнасиловал женщину, осудили и отправили на принудительное лечение

Мужчина зашел за потерпевшей в подъезд Фото: Амир Закиров

37-летний житель Ижевска в августе 2021 года находился во дворе дома по улице Воровского, где с ранее незнакомой ему женщиной распивал спиртные напитки. После того как горожанка решила удалиться и зашла в подъезд дома, молодой мужчина последовал за ней. В кабине лифта он изнасиловал ее (часть 1 статьи 131 УК РФ).

По заключению судебной экспертизы, у подсудимого выявлено хроническое психическое расстройство (атипичная шизофрения) с отсутствием ремиссии и сопровождающееся задержкой психосексуального развития. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Учитывая все обстоятельства дела и состояние психического здоровья подсудимого, судья, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 99 УК РФ, отправил ижевчанина на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Постановление не вступило в законную силу.

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