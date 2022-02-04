Украл автомобиль и сдал в металлолом: жителю Удмуртии грозит до 5 лет лишения свободы

Владельцу придется восстанавливать автомобиль Фото: МВД по Удмуртии
46-летний мужчина из Сарапула заинтересовался автомобилем ВАЗ-2113, который стоял во дворе дома по улице Степана Разина и долгое время не эксплуатировался.
«Решив, что владелец транспортного средства находится за пределами города, злоумышленник заказал манипулятор и сдал автомобиль в пункт приема металла. При этом работникам пункта он сообщил, что является владельцем транспортного средства, и пообещал в ближайшее время предоставить документы», — сообщили в УВД по Удмуртии.
Сотрудники уголовного розыска Сарапула автомобиль нашли и вернули его законному владельцу. На транспортном средстве были обнаружены повреждения кузова, полученные при транспортировке. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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