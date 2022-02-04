Сильный снег ожидается в Удмуртии в ночь с 4 на 5 февраля

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В ночь с 4 на 5 февраля местами в Удмуртии ожидается сильный снег, на дорогах сохранится снежный накат. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по делам ГО и ЧС со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Водителей просят быть соблюдать увеличенную тормозную дистанцию, отказаться от резких маневров и без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

«Если вы попали в беду, звоните по номеру 112 для вызова экстренных служб», – напомнили в ведомстве.

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