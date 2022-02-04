Нетрезвый житель Ижевска угнал автомобиль такси

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23-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в угоне автомобиля такси стоимостью 1 300 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Установлено, что ночью во время поездки в такси нетрезвый подозреваемый сообщил водителю, что для оплаты он имеет только крупную купюру. Пока водитель ходил разменивать деньги на АЗС, пассажир сел за руль и уехал.

«На данном автомобиле он доехал до своего дома, транспортное средство бросил во дворе», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Автомобиль вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон).

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