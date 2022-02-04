Гороскоп на 5 февраля: Рыб ожидает жаркая ночь с незнакомцем, Львы будут хандрить, а Козероги задумаются о смене работы

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Не стоит рисковать, тщательно взвешивайте каждый свой шаг. Нетерпеливым представителям знака придется туго (то есть примерно всем).

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют сменить круг общения – текущий вас угнетает. Вечером вас ожидает романтический сюрприз.

БЛИЗНЕЦЫ

На ваши плечи свалится огромный объем работы, несмотря на выходной день. Едва ли вы осилите даже половину, и все же результат вас порадует.

РАК

Не сваливайте свою вину на других. Признайте свои ошибки и двигайтесь дальше.

ЛЕВ

Вас одолеет чудовищная хандра. Постарайтесь выбраться из этого состояния как можно скорее. Вам ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве.

ДЕВА

Откажитесь от дальних поездок. Во второй половине дня вас попытаются жестоко обмануть – будьте начеку.

ВЕСЫ

Обратите внимание на свое психологическое здоровье. Вы явно выгораете. Отвлекитесь от работы и впустите в свою жизнь немного сумбура.

СКОРПИОН

Не самый благоприятный день для больших покупок. Не бойтесь высказывать свою точку зрения – вам только кажется, что она никому не интересна.

СТРЕЛЕЦ

Иногда лучше соврать, чем сказать ранящую близкого человека правду. Сегодня таких случаев будет несколько.

КОЗЕРОГ

Вы задумаетесь о смене работы, к этому придет сразу несколько не зависящих друг от друга причин. Звезды советуют очень хорошо подумать, прежде чем идти на этот шаг.

ВОДОЛЕЙ

Тихий и спокойный денек. Лучше провести его в кругу семьи или в приятной дружеской компании. Откажитесь от острой пищи.

РЫБЫ

Вас ожидает жаркая ночь с незнакомым или малознакомым человеком. Звезды советуют быть смелее и больше верить в себя.

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