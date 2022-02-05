Небольшой снег и до -3°C ожидаются в Ижевске 5 февраля

Интенсивность осадков начнет понижаться. Фото: Сергей Грачев

Днем 5 февраля интенсивность осадков в столице Удмуртии начнет понижаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Ожидается небольшой снег. Температура воздуха окажется в пределах -1,-3°С. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

На дорогах сохранится снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются -3,-5°С. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Влажность 87-91% (с повышением влажности в течение дня). Магнитное поле слабовозмущенное.

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