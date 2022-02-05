Трамваи не идут от улицы Халтурина до улицы Ворошилова в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске с 11:37 нет движения трамваев 10 и 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

Движение организовано следующим образом:

Маршрут №10: Сквер металлургов - Центр – ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - Ул. Промышленная.

Маршрут №12: Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 12:41.

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