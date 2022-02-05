Гороскоп на 6 февраля: Близнецы поймут, чего хотят от жизни, Скорпионы могут столкнуться с изменой, а Стрельцы встретят старого знакомого

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ОВЕН

Чаще говорите своей половинке о своей любви к ней – сегодня это особенно важно. Одинокие Овны рискуют безответно влюбиться – к сожалению, это надолго.

ТЕЛЕЦ

На вас свалится целая куча домашних дел. Звезды рекомендуют постараться покончить с ними до обеда, поскольку во второй половине дня ваша общая активность резко упадет.

БЛИЗНЕЦЫ

На Близнецов снизойдет неожиданное спокойствие, появится уверенность в своих силах. Вы наконец поймете, чего хотите от жизни.

РАК

Раки получат возможность сорвать большой куш, но звезды не советуют сразу же бросаться в погоню за легкими деньгами. Тщательно все обдумайте.

ЛЕВ

Непомерные амбиции могут сыграть с вами злую шутку. Стоит трезво оценить свои силы и, возможно, отступить на полшага назад.

ДЕВА

Сверхпродуктивный день. Успеется буквально все. Вечер стоит потратить на себя-любимого.

ВЕСЫ

Стоит обращать больше внимания на мелочи – именно из них в итоге и складывается общая картина дня. Вечером вы немного взгрустнете, но иногда это даже полезно.

СКОРПИОН

Звезды крайне не советуют опаздывать, даже незначительно. От тяжелых физических нагрузок лучше отказаться. К сожалению, есть вероятность столкнуться с изменой.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для походов по магазинам и больших покупок. В середине дня вероятна приятная встреча с человеком, которого вы давно потеряли из виду.

КОЗЕРОГ

Звезды намекают на крупный финансовый успех. Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ВОДОЛЕЙ

Не бойтесь рисковать. От вашей смелости сегодня зависит очень и очень многое.

РЫБЫ

Не отказывайтесь от посторонней помощи – едва ли вы справитесь со своими проблемами в одиночку. Вторая половина дня будет куда удачнее первой.

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