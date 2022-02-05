Россияне старше 45 лет чаще молодежи ходят на встречи выпускников

Судя по данным опроса, желание провести время с бывшими одноклассниками также зависит от финансового положения. Фото: unsplash.com

Только 19% молодых людей до 24 лет ходят на встречи выпускников. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

«Среди опрошенных старше 45 лет — больше чем вдвое больше (41%)», – говорится в сообщении.

Судя по данным опроса, желание провести время с бывшими одноклассниками также зависит от финансового положения.

«43% граждан с доходом более 80 тыс. руб. встречаются в компании одноклассников, а среди тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей, таких лишь 20%», — отмечает RT.

Чаще всего встречи пропускаются из-за переезда (30% опрошенных), отсутствия общих интересов (22%), банального нежелания (16%) и занятости (13%). Тем не менее, более половины респондентов все-таки поддерживают контакт с бывшими одноклассниками.

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