В Ижевске 6 февраля ожидается –3 °С и небольшой снег

На дорогах сегодня возможна гололедица
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! На календаре воскресенье, 6 февраля, и сейчас узнаем о погоде на предстоящие день и ночь.
Днем сегодня, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, будет пасмурно, временами ожидается небольшой снег и -3°С. Ветер северо-восточный 2-3 м\с.
Ночью пасмурно, небольшой снег и -7 градусов, ветер северо-восточный1-2 м\с.
По данным ЯндексПогоды, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, влажность 89 %, магнитное поле спокойное.
Прекрасного вам, ижевчане, выходного дня!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода в Ижевске на неделю с 7 по 13 февраля: ни дня без снега
Снегоход с двумя рыбаками застрял на Каме в Удмуртии