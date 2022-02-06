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Общество6 февраля 2022 4:47

В Ижевске 6 февраля ожидается –3 °С и небольшой снег

На дорогах возможна гололедица
Наталья Зиятдинова
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На дорогах сегодня возможна гололедица

На дорогах сегодня возможна гололедица

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре воскресенье, 6 февраля, и сейчас узнаем о погоде на предстоящие день и ночь.

Днем сегодня, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, будет пасмурно, временами ожидается небольшой снег и -3°С. Ветер северо-восточный 2-3 м\с.

Ночью пасмурно, небольшой снег и -7 градусов, ветер северо-восточный1-2 м\с.

По данным ЯндексПогоды, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, влажность 89 %, магнитное поле спокойное.

Прекрасного вам, ижевчане, выходного дня!

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