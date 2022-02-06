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Общество6 февраля 2022 6:10

Что посеешь, то и пожнешь: готовим почву и рассаду к будущему летнему сезону

Советы от кандидата сельскохозяйственных наук
Наталья Зиятдинова
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Хороший урожай в наших руках

Хороший урожай в наших руках

Фото: Архив КП

Просто взять почву с огорода и посадить в нее рассаду нельзя! Готовить грунт нужно правильно, тогда и будущий урожай будет вам на радость, соседям на диво.

Об этом и многом другом рассказала доцент кафедры овощеводства и защиты растений Ижевской сельхозакадемии, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Тутова.

Послушав подкаст от радио «КП-Ижевск», вы узнаете:

что уже сейчас стоит сеять на рассаду;

нужно ли замачивать семена перед посадкой;

как выбрать хорошие семена и всегда ли дорого значит лучше;

что стоит учитывать при выборе семян арбуза и дыни;

рецепт качественного грунта;

когда можно будет сеять репу и свеклу и многое другое.

Всю важную и полезную для садоводов и огородников информацию найдете в нашем подкасте.

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