Что посеешь, то и пожнешь: готовим почву и рассаду к будущему летнему сезону

Хороший урожай в наших руках
Фото: Архив КП
Просто взять почву с огорода и посадить в нее рассаду нельзя! Готовить грунт нужно правильно, тогда и будущий урожай будет вам на радость, соседям на диво.
Об этом и многом другом рассказала доцент кафедры овощеводства и защиты растений Ижевской сельхозакадемии, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Тутова.
Послушав подкаст от радио «КП-Ижевск», вы узнаете:
что уже сейчас стоит сеять на рассаду;
нужно ли замачивать семена перед посадкой;
как выбрать хорошие семена и всегда ли дорого значит лучше;
что стоит учитывать при выборе семян арбуза и дыни;
рецепт качественного грунта;
когда можно будет сеять репу и свеклу и многое другое.
Всю важную и полезную для садоводов и огородников информацию найдете в нашем подкасте.
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