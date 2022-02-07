Небольшой снег и до -3°C ожидаются в Ижевске 7 февраля

Синоптики прогнозируют небольшой снег.
Фото: Константин ИВШИН
Днем 7 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег. Температура воздуха окажется в пределах -5,-7 °С.
Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются -6,-7°С. Атмосферное давление не превысит 752 мм ртутного столба (максимальное значение - в ночь с 7 на 8 января).
Влажность 89-92% (с повышением в течение дня). Магнитное поле неустойчивое.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Уроженец Удмуртии Никита Лобастов, участвующий в зимней Олимпиаде, передал видеопривет из Пекина для земляков
Криминальные новости Ижевска за неделю: трудовое рабство в Глазовском районе и нелегал из Узбекистана, похитивший ребенка
Билеты в театр за 39 тысяч рублей: житель Ижевска попался в сети мошенницы
Квадроцикл пропавшего 6 февраля экс-замминистра юстиции Ялунина обнаружен на дне Москва-реки