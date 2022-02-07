Небольшой снег и до -3°C ожидаются в Ижевске 7 февраля

Синоптики прогнозируют небольшой снег. Фото: Константин ИВШИН

Днем 7 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег. Температура воздуха окажется в пределах -5,-7 °С.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются -6,-7°С. Атмосферное давление не превысит 752 мм ртутного столба (максимальное значение - в ночь с 7 на 8 января).

Влажность 89-92% (с повышением в течение дня). Магнитное поле неустойчивое.

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