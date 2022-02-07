Жителя Ижевска задержали с почти 10 граммами мефедрона

Мужчину задержали возле одной из АЗС в Первомайском районе города. Фото: Сергей Грачев

33-летний житель Ижевска подозревается в хранении крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, мужчину задержали с 10 граммами наркотика «мефедрон» возле одной из АЗС в Первомайском районе города.

«Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотик приобрел в сети интернет, закладку забрал в лесополосе на территории Октябрьского района», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

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