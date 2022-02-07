Ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт предложили в России

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Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил определить максимальное количество телефонных номеров, оформляемых на одного человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария, направленное в Минцифры.
«Прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — говорится в письме (цитата по RT)
В обращении депутат отметил, что, несмотря на ряд мер по ужесточению контроля над этой сферой, в СМИ периодически появляются сообщения о случаях массового оформления сим-карт на имя ничего не подозревающего клиента, в результате чего эти номера оказываются распоряжении мошенников.
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