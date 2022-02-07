Гороскоп на 8 февраля: Раки столкнутся с чудовищным хамством, Скорпионам стоит прислушаться к интуиции, а Водолеям важно побыть в одиночестве

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Очень многое будет зависеть от вашей уверенности в собственных силах. Отбросьте пораженческие настроения и продолжайте двигаться к своей мечте. Уже к вечеру вы увидите результат.

ТЕЛЕЦ

Крайне не рекомендуется врать, обманывать, вводить людей в заблуждение. Сегодня лучше говорить правду, какой бы неприятной она ни была. Звезды рекомендуют прислушаться к критике со стороны родных.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сильно разочаруетесь в своей второй половинке. Что ж, вашим отношениям давно нужна была встряска. Неприятности на личном фронте неизбежно окажут влияние на рабочий процесс.

РАК

Вы столкнетесь с чудовищным хамством и неуважением. Звезды настоятельно рекомендуют обуздать появившееся чувство гнева и просто проигнорировать этот эпизод.

ЛЕВ

Непростой день. Все валится из рук, друзья и близкие не поддерживают вас, а начальство сваливает всю работу на вас. Зато на личном фронте все просто замечательно, а одинокие Львы могут найти любовь всей своей жизни.

ДЕВА

Вы окажетесь объектом неуместных шуток и глупых насмешек, которые, тем не менее, найдут широкий отклик среди вашего окружения. Стоит пресечь все это на корню – чем жестче, тем лучше.

ВЕСЫ

Вашей продуктивности можно только позавидовать. Есть вероятность, что ваши достижения присвоит себе пронырливый коллега – но теперь вы предупреждены, а значит, вооружены.

СКОРПИОН

Слушайте свою интуицию. Вкупе со смелостью и решительностью это поможет вам добиться небывалых высот.

СТРЕЛЕЦ

На горизонте маячат стремительные перемены, сегодня вы обязательно ощутите их дыхание. Бояться этого ни в коем случае не стоит. Не садитесь ща руль без крайней необходимости.

КОЗЕРОГ

День начнется довольно тоскливо. Таким он и останется, если вы не встряхнетесь и не перестанете грызть себя за каждый мелкий проступок. К тому же стоит помнить, что с высокой степенью вероятности вас ожидает удивительной нежности романтический вечер.

ВОДОЛЕЙ

Вам важно побыть в одиночестве, расставить все по своим местам, договориться с самим собой по ряду ключевых вопросов. Избегайте шумных компаний.

РЫБЫ

Дьявол кроется в мелочах. Запомните – сегодня нет незначительных событий и деталей, которые можно опустить. Каждый полунамек имеет значение, каждый случайно брошенный взгляд вовсе не случаен.

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