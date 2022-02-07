Жители Удмуртии увидят первый тизер сериала «The Телки»

Фото: Wink

Видеосервисы Wink и more.tv объявляют, что премьера совместного оригинального проекта-адаптации одноименного романа Сергея Минаева состоится 24 февраля 2022 года. Сериал «The Телки» (18+), главную роль в котором исполнил Милош Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и войдет в линейки Wink Originals и more originals. Видеосервисы представили первый тизер сериала.

Молодой режиссер Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их всех») деконструирует скандальный бестселлер Сергея Минаева о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде порочного триллера о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей». Сильные женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а также Анна Слю и Изабель Эйдлен. Именно они будут решать судьбу героя, роль которого исполняет еще одна звезда — Милош Бикович. Ироничный, дерзкий, сексуальный и опасный — такими эпитетами можно описать проект Марии Агранович.

Фото: Wink

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

О сериале «The Телки» (18+)

Создание проекта: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии».

Жанр: драма.

Количество серий: 8.

Съемочная группа:

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов.

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова.

Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова.

Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин.

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева.

Ведущий продюсер: Екатерина Старкина.

Режиссер-постановщик: Мария Агранович.

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик.

Художник-постановщик: Юлия Чарандаева.

Художник по костюмам: Анна Чистова.

Художник по реквизиту: Ирина Пасхина.

Художник по гриму: Татьяна Шайгарданова.

Актерский состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева, Софья Володчинская.

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