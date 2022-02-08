Снег и снежные накаты ожидаются в Ижевске 8 февраля

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода. На дорогах снежные заносы и накат.

Днем температура воздуха составит -6…-8°С.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличного вторника!

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