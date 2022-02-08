Сразу 5 аварийных мостов отремонтируют в Удмуртии в 2022 году

Ремонт моста. Архив редакции

В 2022 году в Удмуртии отремонтируют сразу пять аварийных мостов. Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В список вошли:

- мост через р. Кизнерка на а/д Кизнер-Старые Копки-Гыбдан в Кизнерском районе;

- мост через р. Иж на автомобильной дороге Малая Пурга-Нижнее Кечево в Малопургинском районе;

- мост через р. Лудзилка на автодороге Ува-Селты в Увинском районе;

- мост через р. Чегадинка на автодороге Каракулино - Красный Бор в Каракулинском районе;

- мост через р. Сива в д. Гавриловка Воткинского района.

Сейчас готовится конкурсная документация для определения подрядчика. Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, на сегодняшний день в республике из 374 мостовых сооружений 159 моста находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. В 2021 году были отремонтированы пять мостов через реки Котовка, Армязь, Лекма, Кушвайка и Учур.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уроженец Удмуртии Никита Лобастов, участвующий в зимней Олимпиаде, передал видеопривет из Пекина для земляков

Школы Сарапула отправили на удаленку