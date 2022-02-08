39 школ закрыли на карантин по ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе

Фото: Сергей Грачев

На прошлой неделе в Удмуртии в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в 39 школах и 11 детских садах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

На карантин ушли 6 школ в Глазове , 5 – в Кезском районе, 4 – в Увинском, по две - в Алнашском, Граховском, Завьяловском, Каракулинском и Сюмсинском районах, по одной в Балезинском, Воткинском, Селтинском, Шарканском и Ярском районах республики.

Закрылись по два детских сада в Граховском и Якшур-Бодьинском районах и по одному в Балезинском, Дебесском, Завьяловском, Каракулинском, Кезском и Малопургинском районах.

Напомним, за минувшую неделю ОРВИ заболели более 26 тысяч жителей Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 13 тысяч жителей Ижевска заболели ОРВИ за минувшую неделю

11-летнюю девочку сбили на переходе в Ижевске

«90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня»: история Анатолия из Ижевска, который ведет бьюти-блог