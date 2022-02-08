В Минздраве Удмуртии разъяснили, как удаленно открыть и закрыть больничный лист

Возможность дистанционного оформления больничного листа в Удмуртии действует до 15 марта 2022 года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С начала текущей недели жители Удмуртии получили возможность дистанционно открыть и закрыть больничный лист. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, данная мера носит временный характер и действует до 15 марта 2022 года.

ОТКРЫТИЕ ЛИСТА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДИСТАНЦИОННО ВОЗМОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:

- При наличии положительного теста ПЦР на коронавирус, сделанного в любой сертифицированной лаборатории (в том числе частной). В этом случае необходимо позвонить в регистратуру своей поликлиники или в колл-центр (8-800-100-24-47 или 122). Больничный лист будет открыт на 7 дней. За пациентом установят аудиоконтроль, а если его состояние ухудшится, то и очный контроль с выдачей лекарственных препаратов.

- Взрослым пациентам с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ, гриппа, если состояние позволяет наблюдаться на дому. В этом случае больничный лист открывается только по решению лечащего врача (путем аудиозвонка или обследования посредством теста ИХА (экспресс-теста). В случае возникновения сомнений в состоянии пациента врач имеет право пригласить его на прием или оформить вызов на дом.

- Больничный лист по уходу за ребенком старше 6 лет. До 6 лет включительно больничный лист выдается только после осмотра педиатром.

«Закрытие листа нетрудоспособности дистанционно возможно по заявлению пациента отсутствии жалоб и удовлетворительном состоянии здоровья по истечению 7 дней лечения. При этом сдавать повторный ПЦР-тест не нужно», – говорится в сообщении.

По словам заммимнистра здравоохранения региона Марины Петренко, в поликлиниках республики созданы отдельные кабинеты и выведены дополнительные сотрудники, чтобы ускорить дистанционное закрытие больничных листов.

«Если пациент самостоятельно пришел в поликлинику и заявил, что он здоров и готов к труду, ему оформляется лист нетрудоспособности без осмотра врача», – отметила она.

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