Жительница Ижевска завоевала кубок России по ловле на мормышку со льда

По словам Анастасии, победа далась тяжело, но каких-то хитростей и уловок у нее нет. Фото: предоставлено героиней

Анастасия Старушко из Ижевска стала победительницей женского кубка России по ловле на мормышку со льда. Кроме этого, она получила звание мастера спорта России по рыболовному спорту.

Девушка рассказала «Комсомолке», что рыбалкой увлекается с детства – любовь заложил дедушка, заядлый рыбак.

Федерация рыболовного спорта Удмуртии

«Рыбалкой начала заниматься 12 лет назад, а в рыболовном спорте уже 8 лет»,- подчеркнула Анастасия.

Кубок России по ловле на мормышку со льда среди женщин прошел в Суздале, во Владимирской области с 3 по 7 февраля. Соревнования были в 2 тура, каждый из которых длился по 3 часа. Победитель определяется по сумме мест за 2 тура – нужно было поймать больше всех.

Федерация рыболовного спорта Удмуртии

По ее словам, победа далась тяжело, но каких-то хитростей и уловок у нее нет.

«Это трудно и долго. Но стоит того», - подчеркнула девушка.

Отметим, Анастасия – первая девушка, выполнившая норматив мастера спорта в Удмуртии.

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