Гороскоп на 9 февраля: о Тельцах пустят неприятный слух, Девам лучше не рисковать, Скорпионы могут получить травму

Что ждет наших читателей в среду? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОВЕН

Стоит быть осторожнее в высказываниях и рассуждениях вслух. По возможности лучше молчать. Важные встречи лучше перенести на вторую половину дня.

ТЕЛЕЦ

Кто-то запустил о вас грязный слушок, это сильно повлияет на вашу репутацию. Лучшим решением будет не обращать на это внимания.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергия бьет ключом. Стоит направить ее не на разрушение, а на созидание. Это куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

РАК

Удивительно спокойный день. Пока другие судорожно пытаются обогнать время, вы медленно, но верно приближайтесь к своей цели. Поверьте, она уже совсем близко.

ЛЕВ

Утром вы будете хандрить и раздражать окружающих безосновательным пессимизмом. Удивительно, но рабочий день пройдет более чем удачно – успехи на этом фронте помогут вам прийти в себя.

ДЕВА

От рискованных решений лучше отказаться. Вы должны быть уверены в каждом своем шаге. Вечером вероятны приятные знакомства и разговоры по душам.

ВЕСЫ

События развиваются слишком быстро, чтобы вы успели хоть что-нибудь понять. Не беспокойтесь – день закончится максимально удачно во всех смыслах и отношениях.

СКОРПИОН

Высок риск получить небольшую, но все-таки неприятную травму – будьте осторожны. Стоит уделять больше внимания второй половинке.

СТРЕЛЕЦ

Не слушайте людей, которые говорят, что у вас ничего получится – за этими словами стоит простая человеческая зависть. По возможности смените круг общения на менее токсичный.

КОЗЕРОГ

Идеальный день для творческого самовыражения. Вполне вероятно, что вы откроете в себе какой-нибудь новый талант.

ВОДОЛЕЙ

Настороженно отнеситесь к предложениям незнакомцев, даже самым заманчивым. Возможны мелкие и совсем необязательные конфликты на работе. В личной жизни наблюдается относительное затишье.

РЫБЫ

Готовьтесь к тому, что придется решать все свои проблемы самостоятельно. Не стоит рассчитывать на поддержку со стороны. Сегодня вас очень легко вывести из равновесия, но все же постарайтесь не поддаваться на провокации.

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