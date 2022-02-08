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Общество8 февраля 2022 13:44

В Госдуме предложили изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар

Не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов предложили увеличить вдвое
Дмитрий Коренев
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Предлагается увеличить не облагаемую налогом совокупную сумму семейных вкладов до 2 млн рублей

Предлагается увеличить не облагаемую налогом совокупную сумму семейных вкладов до 2 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить до 2 миллионов рублей не облагаемую налогом совокупную сумму семейных вкладов, оформленных на одного или обоих супругов. Об этом сообщает RT со ссылкой обращение Нилова в ЦБ РФ,

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учёта вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — говорится в обращении (цитата по RT).

По словам депутата, в настоящее время при исчислении налога на вклады не учитываются положения законодательства, в соответствии с которым нажитое в браке имущество считается совместным для супругов в равных долях.

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