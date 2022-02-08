10 жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию сети подпольных казино

Обвиняемым грозят штрафы до 1 млн рублей или до 4 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей города, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в период с 2020 по 19 июля 2021 года семеро мужчин и три женщины организовали на территории Первомайского и Индустриального районов Ижевска три заведения, где с использованием соответствующего оборудования «посредством подключения к сети Интернет» незаконно проводились азартные игры.

«В рамках расследования уголовного дела произведены осмотры мест происшествия и обыски, в ходе которых изъято 140 компьютеров, 15 мобильных телефонов, 8 видеокамер, иное техническое оборудование, а также денежные средства в сумме более 400 тыс. руб.» — говорится в сообщении ведомства.

Двоим участникам преступной группы - мужчинам в возрасте 30 и 43 лет - избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе на три автомобиля, компьютерную технику и их банковские счета.

8 обвиняемых полностью признали свою вину, двое организаторов отказались выразить свое отношение к предъявленному им обвинению.

Уголовное дело, материалы которого были собраны в 20 томов, скоро передадут в суд. Обвиняемым грозят штрафы до 1 млн рублей или до 4 лет лишения свободы.

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