Продолжительный снегопад ожидается 9 января в Ижевске

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Доброе утро! Сегодня среда, 9 февраля. В столице Удмуртии температура за окном опустится до – 9°С, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же температура воздуха составит -12 °С.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Будет облачно, с небольшими прояснениями.

На дорогах скользко – будьте аккуратней!

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