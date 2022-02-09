Гороскоп на 10 февраля: Водолеям захочется тишины и покоя, Стрельцы могут заболеть, а Тельцов ожидают тектонические сдвиги на личном фронте

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ОВЕН

Утром вы получите доброе известие откуда-то издалека. Благоприятный день для любых начинаний, даже самых рискованных. Дерзайте – неизвестно, когда звезды вновь будут столь же благосклонны.

ТЕЛЕЦ

Вероятны тектонические сдвиги на личном фронте. Это неизбежно отразится на работе. Постарайтесь обуздать свои эмоции, пусть это совсем не просто.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день, чтобы научиться (или начать учиться) чем-то новому. Не стоит распыляться на несколько задач – сосредоточьтесь на какой-нибудь одной. На личном фронте все тихо и спокойно.

РАК

Не проходите мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи. Сегодня будет много споров и разногласий; избежать большей части из них будет тяжело, если не невозможно – поэтому просто будьте к этому готовы.

ЛЕВ

Важно адекватно оценить свои силы и равномерно распределить их по всему дню, как масло по бутерброду. В решении проблем откажитесь от лобовых столкновений, зайдите с флангов.

ДЕВА

Не стесняйтесь высказывать и предлагать свои мысли – некоторые из них гениальны. Вам совсем не везет в амурных делах, но не волнуйтесь – дело не в вас, просто так сложились обстоятельства.

ВЕСЫ

Непростой день. К сожалению, надеяться на чью-либо поддержку не приходится. Есть и положительный момент – к концу дня вы станете намного сильнее, мудрее и взрослее.

СКОРПИОН

Снимите розовые очки и посмотрите на мир трезвым взглядом. Пока вы витали в облаках, скопилась целая гора проблем, которые нужно решить в кратчайшие сроки. Звезды намекают, что вы справитесь.

СТРЕЛЕЦ

Высок риск подхватить какую-нибудь вирусную инфекцию или банально простудиться, будьте осторожны. Первая половина идеально подходит для физической активности, вторая – для творческой - деятельности.

КОЗЕРОГ

Не лучший день для дальних поездок. Вероятны значительные финансовые потери. Во всем остальном день просто отличный, особенно вторая его половина.

ВОДОЛЕЙ

День пройдет во встречах и новых знакомствах. Общения будет так много, что вечером вам захочется одиночества, тишины и покоя.

РЫБЫ

Ваш рабочий день будет весьма и весьма продуктивным. Не давайте обещаний, если не до конца уверены, что сможете их выполнить. Стоит следить за языком и по возможности хранить молчание.

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