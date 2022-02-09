Более 90 фермеров из Удмуртии подключились к маркетплейсу РСХБ «Свое Родное» в 2021 году

Фото:«Россельхозбанк», www.rshb.ru.

«Россельхозбанк» подвел итоги работы цифровых сервисов «Свое Родное» и «Свое Фермерство» в 2021 году. За прошедший год количество зарегистрированных на них представителей Удмуртии выросло в три раза. Новые виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе «Свое Родное» открыл 91 фермер и поставщик из республики, а 78 зарегистрировались в экосистеме «Свое Фермерство».

«Свое Родное» – это уникальный цифровой проект «Россельхозбанка», который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители из Удмуртии реализуют на маркетплейсе РСХБ крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед и травяные чаи. Встречаются и пока еще редкие для региона и даже единственные в своем роде предложения. Например, магазин-ферма «Зеленая фея» из Ижевска предлагает посетителям несколько видов микрозелени (по цене от 120 до 160 рублей за упаковку), а фермерское хозяйство Вадима Старцева из Шарканского района – сублимированное кобылье молоко с собственной конефермы (по цене от 230 до 1560 рублей за упаковку). Самыми покупаемыми на маркетплейсе товарами из Удмуртии стали мед с пасеки MOOSH (МУШ) из Селтинского района и сыры «Любимый сыровар» из Бабино. Пользуется популярностью в республике и классическая продукция фермерских хозяйств – мясная и молочная. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит, и доступа к широкому рынку сбыта.

«Я горжусь своими трудолюбивыми пчелами, которые делают мед высокого качества, и искренне хочу, чтобы вкус удмуртского меда узнали по всей России, в том числе с помощью маркетплейса «Свое Родное», – говорит пчеловод Сергей Эшмаков, председатель сельхозкооператива «Муш».

Активно осваивают фермеры и поставщики из Удмуртии и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b (битуби), – экосистему «Свое Фермерство». Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Почти 120 компаний из Удмуртии предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе «Свое Фермерство». Например, предприятие «Красный молочник» реализует оборудование для молочных ферм и цехов, а Ижевский механический завод – автомат для фасовки жидких продуктов. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляются напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ «Россельхозбанка» особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам «Свое Фермерство» и «Свое Родное» теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ «Свое Фермерство» по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 (бессрочная).

Фото:«Россельхозбанк», www.rshb.ru.

На правах рекламы.

Владелец маркетплейса – АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890.