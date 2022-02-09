Освободить пенсионеров-наследников от уплаты госпошлин предложили в России

Сейчас от уплаты госпошлины освобождены несовершеннолетние, герои СССР и России и ветераны Великой Отечественной войны. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил главе Минтруда освободить пенсионеров, которые вступают в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлин. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Власова.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди», — говорится в тексте письма депутата.

В обращении народный избранник отметил, что в соответствии с текущим законодательством наследники первой очереди – дети, супруги и родители – обязаны уплатить государству 0,3% стоимости наследуемого имущества. В то же время некоторые категории населения освобождены от уплаты – это несовершеннолетние, герои СССР и России и ветераны Великой Отечественной войны.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Повар из Ижевска Елена Зорина примет участие в реалити-шоу «Белый китель» на телеканале «Пятница»

«90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня»: история Анатолия из Ижевска, который ведет бьюти-блог

Фестиваль «Удмуртский лед – 2022» на набережной Ижевска. Фоторепортаж