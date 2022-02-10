3 человека попали в больницу в результате столкновения двух «ВАЗов» по Ижевском

Проводится расследование. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 9 февраля, на третьем километре автодорог Завьялово – Гольяны – Аэропорт в Завьяловском районе Удмуртии произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099» с 47-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП оба водителя и 52-летняя женщина-пассажир «шестерки» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

«По факту происшествия проводится расследование», — сообщили в 1-м отделе УГИБДД по республике.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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