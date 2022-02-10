Аналитик Руслан Пермяков рассказал о способах защиты Wi-Fi от недобросовестных соседей

Узнать, что к вашей сети кто-то подключился, можно двумя способами: при помощи специальных программ или через ПО роутера. Фото: pixabay.com

Замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков в беседе с RT рассказал о способах защиты Wi-Fi от недобросовестных соседей.

«Для защиты Wi-Fi необходимо использовать надёжный пароль на подключение к сети. Также стоит включить ограничение на подключение устройств по аппаратным адресам», — отметил Пермяков (цитата по RT).

Чтобы включить это ограничение, необходимо узнать аппаратный адрес устройства, подключиться конфигурационному сайту роутера, авторизоваться, найти MAC-фильтр и настроить его.

Также Пермяков советует периодически менять пароль доступа к Wi-Fi.

Узнать, что к вашей сети кто-то подключился, можно двумя способами: при помощи специальных программ или через ПО роутера.

«Программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе с момента последнего запуска с указанием аппаратных адресов и (по возможности) типа устройств, операционной системы, сетевого имени. Если в этом списке появились незнакомые устройства — это точно незаконное подключение», — объяснил специалист.

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